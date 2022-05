Die Ausbildungsmesse „Startklar“ ist zurück mit Informationen rund um das Ausbildungsangebot der Stadt Mannheim. Interessierte können am Freitag, 13. Mai, 15 bis 20 Uhr, auf den Kraftwagenhof in der Käfertaler Straße 269 kommen. Auszubildende und Ausbilder gewähren möglichen Bewerbern einen Einblick in ihren Ausbildungsalltag. Es sind Mitmachaktionen geplant. Besucher können sich nach Angaben der Stadt zum Beispiel über Themen wie Demokratie schlau machen, zur Säge greifen, um einen Baumstumpf zu bearbeiten, lernen wie Wiederbelebung funktioniert oder erkunden, welche Spezialfahrzeuge die Stadt Mannheim in ihrem Fuhrpark hat. Dieses Jahr stehen auf der „Startklar Mannheim“ Berufe aus dem gewerblich-technischen Bereich im Vordergrund. Denn: Gerade diese Berufe seien der Dreh- und Angelpunkt einer funktionierenden Infrastruktur einer Stadt und böten ein hohes Maß an Entwicklungsmöglichkeiten, heißt es weiter. Weitere Informationen: http://startklarmannheim.de/.