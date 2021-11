Aktuell kommt es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim wegen eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Richtung Frankfurt hat sich ein Auffahrunfall mit sechs beteiligten Autos ereignet, Rettungskräfte sind im Einsatz. Auch in der Gegenrichtung kommt es aktuell zu erheblichen Behinderungen. In beide Fahrtrichtungen ist der linke Fahrstreifen gesperrt.