Der anstelle des eigentlichen Maimarktes geplante „Maimarkt Spezial: Bauen – Umwelt – Energie“, der vom 23. bis 27. Juni in Mannheim über die Bühne gehen sollte, findet nun ebenfalls nicht statt. Das hat der Veranstalter, die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, am Donnerstag mitgeteilt. Grund für die Absage sind die anhaltend hohen Infektionszahlen in Mannheim und andernorts. Nun mache man sich unbeirrt an die Planungen für den Maimarkt im kommenden Jahr. Dieser soll vom 30. April bis 10. Mai stattfinden.