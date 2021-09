Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage wegen Totschlags gegen einen 23 Jahre alten Mann erhoben. Einem 30-jährigen Mann wird in diesem Zusammenhang Unterschlagung, unterlassende Hilfeleistung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim heißt, sollen die beiden Männer am 17. April diesen Jahres ab 0.25 Uhr gemeinsam mit dem späteren Opfer im Keller dessen Wohnhauses in Mannheim-Rheinau alkoholische Getränke konsumiert haben. Im weiteren Verlauf sollen der 23-Jährige und der Wohnungsbesitzer in Streit geraten sein. Gegen 6:03 Uhr soll der stark alkoholisierte 23-Jährige dann auf seinem am Boden liegenden Opfer gekniet und dieses mit zumindest bedingtem Vorsatz bis zum Eintritt des Todes gewürgt haben. Der 30-Jährige soll das Geschehen beobachtet und teilweise mit seiner Handykamera gefilmt haben, ohne – körperlich – einzugreifen, obwohl dies für ihn nach Ansicht der Staatsanwaltschaft möglich gewesen wäre und er ein Tierabwehrspray mit sich führte. Stattdessen soll er lediglich erfolglos versucht haben, über sein Handy Bekannte zu erreichen. Erst gegen 6.20 Uhr soll er den Notruf gewählt und den 23-Jährigen aufgefordert haben, von seinem bereits leblosen Opfer abzulassen. Bevor Polizei und Rettungskräfte gegen 6.29 Uhr eintrafen, soll der 23-Jährige geflohen sein. Er konnte jedoch kurze Zeit später in Wiesloch festgenommen werden. Der 30-Jährige soll zunächst noch versucht haben, den 23-Jährigen zu verfolgen. Zuvor soll er jedoch Bargeld und diverse Bankkarten des Getöteten an sich genommen haben, um die Sachen für sich zu behalten. Der 23-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.