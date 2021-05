Zwar sind für das Ausüben einzelner Individualsportarten wie Leichtathletik Lockerungen beschlossen worden – von einem Normalbetrieb ist die Vereinswelt aber nach wie vor meilenweit entfernt. Der Sportkreis Mannheim schlägt nun Alarm.

Mitgliederschwund, fehlende Einnahmen, gleichbleibende Ausgaben und ein verkrustetes Steuerrecht – die Vereine im Sportkreis Mannheim, der neben den Städten Mannheim und Schwetzingen die Bergstraße im Rhein-Neckar-Kreis umfasst, stehen durch Corona vor großen Herausforderungen. Laut einer Befragung fehlen den Vereinen bereits fast 600.000 Euro Einnahmen. Die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann wünscht sich deshalb von allen Entscheidungsträgern „ein offenes Ohr für die Probleme der Vereine“.

Die bisherigen Absagen reichen vom Regelspielbetrieb bis hin zu Einzelveranstaltungen. Und dort von sehr groß wie der Leichtathletik-Junioren-Gala bis hin zu viel kleineren Vereins- oder Bezirksturnieren. Klar ist aber auch: Der Ausfall von Liga- und Spielbetrieb trifft die meisten Vereine am härtesten. Schließlich besteht ein Großteil der Einnahmen aus Ticketverkauf, Essensausgabe oder Startgeldern. Besonders stark betroffen sind dabei Pferdesportvereine, zu denen der therapeutische Reitsport zählt. Dort sind zwar die Einnahmen weggebrochen, die Tierpflege muss aber weiter sichergestellt werden. „Das Personal muss weiter im Einsatz bleiben“, sagt Hamann.

Schon Personal entlassen

Abhängig sei die Situation auch davon, ob die Vereine eigene Anlagen unterhalten oder städtische Hallen angemietet haben. So müssen einerseits laufende oder anstehende Renovierungen und Reparaturen weiter finanziert werden, auf der anderen Seite können bereits angemietete Hallen und Sportstätten nicht genutzt werden. Hamann erhofft sich hier im Zusammenspiel mit den Kommunen mehr Entgegenkommen: „Die Miete wurde bislang nur an wenigen Standorten erlassen, auch wenn die Hallen geschlossen sind.“ Sie erhofft sich hier kreative und vor allem schnelle gemeinsame Lösungen. Auf kommunaler Ebene könnte dies ein vollständiger Erlass der Mietkosten sein, auf Bund- und Landesebene wäre ein Notfallfonds für Athleten und Trainer hilfreich. „Der Sport muss weiterhin seine zentralen gesellschaftlichen Aufgaben in Deutschland wahrnehmen können.“ Große Rücklagen seien allerdings in den gemeinnützigen Organisationen schon aus steuerrechtlichen Gründen kaum vorhanden.

Rund zehn Prozent der beteiligten Vereine gaben an, bereits hauptamtliches Personal entlassen zu haben, acht weitere haben Kurzarbeit für Sportreferenten, Verwaltungskräfte oder Trainer beantragt. Weit über 90 Prozent haben bisher noch keine Unterstützung beansprucht.

Neun Vereine sehen sich bereits jetzt in einer existenzgefährdenden Situation, 34 weitere befürchten diese Situation, sollte die komplette Sommersaison wegbrechen. 18 Vereine konnten zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. An der Umfrage hatte sich etwas mehr als ein Viertel der rund 480 Mitgliedsvereine beteiligt. Sie alle eint der Wunsch, dass der Sportbetrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen wird. 94 Vereine gaben an, sich aktuell mit der Planung von Vereinsveranstaltungen im zweiten Halbjahr zu befassen.