Gegen 23 Uhr wurde an Heiligabend zunächst ein Wohnungsbrand in der Wachtstraße im Mannheimer Stadtteil Waldhof gemeldet. Nachdem erste Kräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eingetroffen waren, konnte laut Polizei recht schnell Entwarnung gegeben werden. Die Rauchentwicklung hatte ihren Ursprung in angebranntem Essen auf dem Herd einer Wohnung im Erdgeschoss. Dabei entstand weder Sach- noch Personenschaden. Die Bewohner konnten nach Lüftung durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Ob sie das Weihnachtsessen bereits beendet hatten oder sich nun anderweitig versorgen mussten, ist nicht bekannt.