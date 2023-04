Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn das Meer schon so weit entfernt ist, müssen die heimischen Flusslandschaften eben so attraktiv sein, dass sie die Menschen anziehen. In Mannheim gibt es da noch einigen Nachholbedarf – zum Beispiel am Neckar bei Seckenheim.

Der Alt-Neckar bei Mannheim-Seckenheim soll wieder in einen ursprünglichen und ökologisch wertvolleren Zustand als heute versetzt werden. Um dies zu erreichen, sollen Kiesinseln im Fluss entstehen.