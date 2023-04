Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jede Straßenbahn wird in heutiger Zeit gebraucht. Und weil das so ist, gibt es bei einem modernen Unternehmen wie der Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft einen Sinn für Nostalgie. Ein Blick in eine ganz besondere Werkstatt.

Fast 200 Straßenbahnen sind täglich in der Region Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen unterwegs. Bis zur Bundesgartenschau 2023 wird eine neue Flotte mit bis zu 80 Fahrzeugen erwartet. Das bedeutet