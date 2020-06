Ohne ausgeklügeltes Hygienekonzept geht wenig in diesen Tagen. Das ist in den Freibädern freilich nicht anders. In Mannheim bereitet man sich auf die Saison vor, die am 15. Juni beginnen soll.

Noch sitzen Schwimmfreunde in Baden-Württemberg auf dem Trockenen. Sie können Badehosen beziehungsweise -anzüge aber schon mal herauskramen. „Wir sind bereit für den Start und hoffen darauf, die Freibäder ab 15. Juni öffnen zu können“, sagt Uwe Kaliske, der im Mannheimer Rathaus den Bereich Sport und Freizeit verantwortet.

Aus Sicht der Verwaltung kann es losgehen. „Die Stadtverwaltung hat die vier Freibäder in den letzten Wochen für eine Öffnung vorbereitet“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das bedeute aber weit mehr, als die Schwimmbecken in den vier Mannheimer Freibädern aus dem Winterschlaf zu holen, sie zu reinigen, kleine Reparaturarbeiten zu erledigen und die unerlässlichen Grünarbeiten in Herzogenried, Gartenstadt, Rheinau und Sandhofen zu erledigen. „Wir brauchen ungefähr 14 Tage Vorbereitung, bis wir Besucher in das Bad lassen können“, erklärt ein Stadtsprecher. Die Becken müssen neu befüllt und das Wasser langsam auf eine angenehme Badetemperatur von 24 Grad in den Sportbecken und noch ein paar Grad mehr in den Kinderbecken vorgeheizt werden.

Beliebtes Herzogenriedbad

Das Herzogenriedbad ist Mannheims größte Freibadanlage, zentral gelegen mitten in der Neckarstadt. Über 150.000 Gäste kamen in der Vergangenheit pro Saison. Diese Zahl wird in diesem Jahr sicherlich nicht erreicht.

Für all das haben die Mannheimer noch genügend Zeit. „In anderen Bädern war man so optimistisch, dass man sich schon auf eine Eröffnung ab dem 8. Juni vorbereitet hat“, erzählt Kaliske. Er selbst lies sich und seinen Mitarbeitern eine Woche mehr Zeit. Schließlich stehe dann auch ein neues Einlasskonzept für eine kontrollierte Besucherzahl auf der Probe, über das er noch nicht zu viel verraten wollte. „In anderen Städten denkt man über drei Zeitfenster für den Badbesuch nach. Bei uns sind nutzerorientierte Zeitkontingente in Arbeit.“

Bereits seit einigen Tagen zur Verfügung stehen Becken im Herschelbad für die Abiturvorbereitungen. Schulunterricht und Vereinssport seien ebenfalls seit Kurzem möglich.