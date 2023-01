Der in Großbritannien geborene Chordirektor, Dirigent und Pianist Alistair Lilley wird zur Spielzeit 2023/24 neuer Chordirektor am Nationaltheater Mannheim. Er tritt die Nachfolge von Dani Juris an, der zur kommenden Saison Chordirektor an der Berliner Staatsoper wird.Alistair Lilley, aktuell noch Chordirektor am Theater Regensburg, freut sich auf die vor ihm liegenden Herausforderungen: „Ich freue mich nun sehr auf die Arbeit mit dem Chor in Mannheim und auf die neuen musikalischen Herausforderungen, die mit dem vielfältigen Repertoire am Nationaltheater Mannheim verbunden sind. Bei meinem Vordirigat in Mannheim habe ich zudem die große Qualität und Professionalität des Chores spüren können, seine Freude beim Singen von Musik unterschiedlicher Komponist*innen aus verschiedensten Epochen und welch fachliches Können er besitzt.“

Alistair Lilley studierte Klavier, Orgel und Dirigieren in London. In der Spielzeit 2006/07 war Lilley an der English National Opera engagiert. Im Januar 2008 zog er in die Niederlande und wirkte dort bis Juli 2012 an der Nationale Reisopera als Chordirektor und Assistenzdirigent. Neben seiner Tätigkeit an Opernhäusern arbeitete Lilley auch intensiv mit mehreren Orchestern und Chören und war viele Jahre Organist und Direktor des Chores der Westminster Central Hall, London.