„Offen für alle“ hatte sich die Mannheimer Abendakademie in ihrem Jubiläumsjahr 2019 als Selbstverpflichtung mit auf den Weg gegeben. Mit der Corona-Pandemie wurde diese Vorgabe zur besonderen Herausforderung. Die aber wurde gemeistert. Für das anstehende Sommersemester stehen wieder rund 800 Kurse zur Auswahl.

Auf ein gedrucktes Kursprogramm haben die Verantwortlichen der Abendakademie dabei verzichtet. Stattdessen bietet das „MAAgazin“ als Zeitschrift der Volkshochschule im Innenteil einen kleinen, vorläufigen Querschnitt sowie den Verweis auf den Internetauftritt. Und das mit gutem Grund: „Zum Druckbeginn des MAAgazin vor zwei Wochen lagen wir bei rund 450 Kursangeboten. Aktuell sind es über 800“, erklärt Geschäftsführerin Susanne Deß. Der Blick auf die Homepage lohne sich also beinahe täglich.

Denn trotz der erschwerten Bedingungen – das Haus an der Kurpfalzbrücke ist aktuell für Besucher geschlossen – sei es wieder gelungen, eine bunte Bandbreite der Erwachsenenbildung nach Feierabend darzustellen. „Triff Deine Wahl für mehr Bildung und weniger soziale Ungerechtigkeit“ lautet das Motto in diesem Jahr. „Wir wollen damit ausdrücken, dass es in einer Demokratie immer eine Entscheidungsfreiheit gibt“, so Deß. Deshalb habe man wieder gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen, wolle aber auch Alternativen und Ablenkung in der aktuellen Pandemie bieten. Kultur und Kreativität seien da perfekten Stresskiller.

Kochstudio mit Sternekoch Tristan Brandt

Mit der Erfahrung nach einem Jahr sei es außerdem gelungen, die meisten Kurse sozusagen als Hybridmodell anzubieten. „Die Kurse und Veranstaltungen sind auf Publikum vor Ort ausgerichtet, können aber auch problemlos ins Internet verlagert werden.“ Besondere Höhepunkte seien sogar von Anfang an als Online-Angebote konzipiert worden. So serviert etwa Sternekoch Tristan Brandt schon an diesem Samstag ein Ostermenü. „In unserer Küche haben maximal zwölf Personen Platz, aber für seine Kurse haben wir bis zu 40 Anmeldungen“, so Deß. Brandt kocht simultan mit allen Teilnehmern, und wie in einem Fernsehstudio wird die Veranstaltung moderiert. Die nächste Gelegenheit mitzukochen gibt es wieder am 13. Juni.

Im vergangenen Jahr viel dazu gelernt

„Wir haben verschiedene Modelle, die wir online präsentieren können“, erklärt Deß. Vom einfachen Web-Seminar auf den gängigen Plattformen mit jeweils begrenzten Teilnehmerzahlen bis hin zur Veröffentlichung auf Youtube, mit der die Abendakademie im Vorjahr bei einem Vortrag mit Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) gute Erfahrungen gemacht habe. Bei anderen Angeboten, wie etwa am „Internationalen Yogatag“ am 21. Juni, hofft Deß hingegen auf Besucher vor Ort. Man fahre eben insgesamt mehrgleisig und habe diesbezüglich im vergangenen Jahr viel dazugelernt. So viel, dass das aktuelle Angebot im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich ausgeweitet werden konnte.

Und weiterhin noch ständig wachsen wird. Wie gesagt lohnt sich daher der tägliche Blick auf die Internetseite unter www.abendakademie-mannheim.de.