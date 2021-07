Nach und nach will die Mannheimer Volkshochschule ihr Kursangebot wieder hochfahren. Die Verantwortlichen versichern, aus der Pandemie-Erfahrung Lehren gezogen zu haben. Flexibilität heißt das Zauberwort.

Gute Laune in schweren Zeiten – das will die Mannheimer Abendakademie mit ihrem neuen Programm verbreiten. Dabei plane man nicht nur kurzfristig, sondern auch zweigleisig: „Die meisten Veranstaltungen lassen sich entweder online oder als Präsenzveranstaltung durchführen“, erklärt Geschäftsführerin Susanne Deß. Geplant sind bis Ende September aktuell fast 650 Kurse, „aber es werden fast täglich mehr“.

„Letztes Jahr hatten wir zwei Monate zu und auf einen Neustart gehofft. Dieses Jahr mussten wir schon fünfeinhalb Monate schließen. Aber jetzt ist es an der Zeit, den Menschen mitzuteilen, dass wir wieder da sind“, sagt Deß. Mit einem bunten Kursangebot soll die Freude zurückkehren – zumal derzeit keine Testpflicht für die Kursangebote im Haus am Kurpfalzkreisel gelte. „Gute Laune bedeutet aus unserer Sicht nicht, dass man den Sommer im Park verbringt, sondern mit guter Laune das Leben wieder in die Hand nimmt und beginnt, es zu gestalten“, meint Deß. Darauf seien viele Angebote ausgerichtet, die ab sofort in einer Broschüre und unter www.abendakademie-mannheim.de gebündelt sind. Dem Internetauftritt komme dabei immer größere Bedeutung zu, denn nur hier kann das sich ständig erneuernde Programm aktuell gehalten werden.

50 Prozent weniger Kurse

Die Abendakademie ist für die Situation gerüstet. Zwar gab es im vergangenen Halbjahr mit 1400 Kursangeboten über 50 Prozent weniger als in den Jahren vor der Krise, „aber dafür konnten wir 1000 Kurse online anbieten“. Das sei über das Doppelte als im ersten Jahr der Pandemie, berichtet Deß. Aktuell stehen 145 Sprachkurse in 16 Fremdsprachen zur Auswahl. Auch dies könnten mehr werden. „Bei genügend Interesse können wir so ein Angebot sicher auf die Beine stellen.“ So stehe beispielsweise Plattdeutsch aktuell nicht auf der Liste. Aber dafür vermittelt Ralf Knöbel vom Leibnizinstitut für Deutsche Sprache in der Veranstaltung „Unser Sprooch is aa ä Sprooch“ den Dialektsprechern neues Selbstvertrauen. Dies sei im Übrigen auch das Ziel der Workshops in der Abteilung „Karriere und Beruf“. „Wir zeigen darin, wie man sich eine seelische Fettschicht für schwierige Situationen oder den Umgang mit schwierigen Zeitgenossen zulegen kann“, sagt Deß.

Unter freiem Himmel

Und für das körperliche Wohlbefinden gibt es nicht nur viele Kurse unter freiem Himmel, sondern zudem vielfältige Kochabende. Etwa am 19. September mit Sternekoch Tristan Brandt oder ein sommerliches Grillen inklusive Weinbegleitung am 1. August als gemeinsames Grillfest über den Youtube-Kanal der Volkshochschule.

Die traditionsreiche Einrichtung zeigt im Übrigen nicht nur hier, dass sie mit der Zeit gehen will. Erstmals sind Fitnesskurse auf Abruf im Programm. Bis zu vier Kurseinheiten ab dem 1. August, die bis 31. Dezember online stehen und von den Teilnehmern so lange nach Wunsch abgerufen werden können. „Auch wir sind in der Krise flexibler geworden“, versichert Deß.