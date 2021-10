Die Stadt Mannheim und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) haben die Planungen für die am Montag, 11. Oktober, beginnenden Bauarbeiten an der Kurpfalzbrücke angepasst. Damit sollen Vollsperrungen im Straßenverkehr vermieden werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Brücke, die die City mit der Neckarstadt verbindet, werden demnach auf den Gleisbereich zwischen dem nördlichen Brückenkopf und der Haltestelle „Alte Feuerwache“ beschränkt. Die Arbeiten seien nötig, um die Sicherheit des Stadtbahnbetriebs zu gewährleisten. Dafür müssen die Gleise in dem Bereich erneuert werden, wobei die Arbeiten auf das notwendige Minimum beschränkt bleiben sollen, um die Verkehrssituation in der Innenstadt nicht unnötig zu belasten. Während der Arbeiten stehen ab Mittwoch, 13. Oktober, bis Mittwoch, 27. Oktober, jeweils nur die rechte Fahrspur auf der Kurpfalzbrücke zur Verfügung. Die Wochenendsperrung für den Individualverkehr wird auf Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 25. Oktober, 5.30 Uhr, verkürzt.