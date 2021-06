Weitere Lockerungen in Mannheim: Weil die Inzidenz den fünften Tag in Folge unter 35 liegt, sollen die Menschen ab Mittwoch weitere Freiheiten zurückbekommen. Die Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen und Einrichtungen wie zum Beispiel Freibäder entfällt. Das bedeutet auch, dass für den Besuch von Freibädern kein Test-, Impf-, oder Genesungsnachweis mehr notwendig ist. Die digitale Datenerfassung der Besucher sei weiterhin notwendig, so die Stadt. Feiern im Gastgewerbe sind im Innen- und Außenbereich mit bis zu 50 Personen möglich, sofern die Teilnehmer einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen können. Tanzveranstaltungen sind von dieser Lockerung ausgenommen. Messen, Ausstellungen und Kongresse sind unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder zulässig. Kulturveranstaltungen in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen sind im Außenbereich mit bis zu 750 Personen zulässig. Die Freiheiten werden wieder gekappt, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt.