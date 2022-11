Wegen Sanierungsarbeiten wird die A6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen am Wochenende in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, erfolgt die Sperrung zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 5 Uhr. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt für Verkehrsteilnehmer aus Süden kommend über die U46. Diese führt am Viernheimer Dreieck auf die A67 bis zur Anschlussstelle Lorsch, dort auf die B47 bis Bürstadt, dann auf die B44 bis zur Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dort wieder zurück auf die A6. Aus Norden kommend folgen Verkehrsteilnehmer ab der Anschlussstelle Lorsch der ausgeschilderten Umleitung U46.