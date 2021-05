Auf der A 656 zwischen Heidelberg und Mannheim wird am Sonntag zur Einrichtung einer geänderten Verkehrsführung von 21 Uhr bis Montag um 6 Uhr die Fahrbahn in Richtung Mannheim gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich ab dem Autobahnkreuz Heidelberg bis zur Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim. Das hat die zuständige Bundesbehörde mitgeteilt. Überörtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Mit der Sperrung beginnt auf der A 656 die Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg. Für die Dauer der Bauarbeiten wird eine sogenannte 2+0-Verkehrsführung eingerichtet. Der Verkehr wird auf die Fahrbahn in Richtung Mannheim umgelegt; je Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zur Änderung der Verkehrsführung muss die Fahrbahn in Richtung Mannheim dann vom 4. bis 7. Juni ein weiteres Mal gesperrt werden. Bis zum voraussichtlichen Ende der Arbeiten Anfang September 2021 sei mit tageszeitabhängigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit der Fahrbahnsanierung werden die 2016 begonnenen Baumaßnahmen auf der A 656 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Edingen-Neckarhausen abgeschlossen. Diese stehen im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Autobahnbrücke über die Gleisanlagen beim Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld und einer kleineren Brücke über die Mannheimer Schwabenstraße.