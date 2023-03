Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1472 Wahlfrauen und -männer haben am Sonntag in der Bundesversammlung Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Mit dabei war die Mannheimerin Karla Spagerer, und mit ihren 92 Lenzen ältestes Mitglied des Wahlgremiums. In der Hauptstadt hat sie aufregende Stunden erlebt und viele Prominente getroffen.

„Mit so einem Erlebnis hätte ich auf meine alten Tage nicht mehr gerechnet“, sprudelte es am Tag nach der Wahl aus Karla Spagerer heraus. Am frühen Samstagmorgen war sie im Auto