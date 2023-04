Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

20 Jahre ist es am Samstag her, dass Terroristen die Türme des World Trade Centers zum Einsturz gebracht haben. Vier Mannheimer mit Bezug zu New York erinnern sich, wie sie die Anschläge erlebt haben und die Erinnerung an 9/11 wachhalten.

Elfriede Breitwieser hatte an jenem 9. September 2001 zur Mittagszeit in ihrer Wohnung in Feudenheim das Radio an. „Als die Nachricht vom ersten Angriff kam, habe ich sofort den Fernseher angeschaltet