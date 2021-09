Am Dienstagmorgen hat eine 87-jährige Frau in Mannheim-Käfertal einen unbekannten Mann dabei erwischt, wie er gerade dabei war, das Schloss ihres E-Bikes aufzubrechen. Als sie den Mann ansprach, sprang der auf das E-Bike und flüchtete. Die Seniorin versuchte noch, den Gepäckträger des E-Bikes festzuhalten und stürzte dabei. Sie musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, korpulente Figur, kurze, dunkle Haare. Er war schwarz gekleidet. inweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/71849-0 entgegen.