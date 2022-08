Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Mannheim-Sandhofen mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Mann war laut Polizei mit seinem Auto auf der Sandhofer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er an einem Bahnübergang ersten Ermittlungen zufolge eine rote Ampel überfuhr und eine Straßenbahn den Wagen erfasste. Der 86-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 12.20 Uhr gesperrt. Ein Busersatzverkehr wurde eingerichtet.