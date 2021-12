Eine 86 Jahre alte Frau ist am späten Dienstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Neckarau vor eine Straßenbahn geraten und von dieser erfasst worden. Laut Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr in der Rehingoldstraße am Rande der Gleise gestolpert und mit den Beinen in die Gleise geraten. Eine einfahrende Bahn der Linie 3 habe sie berührt, die Frau habe allerdings Glück gehabt und nur leichte Verletzungen an den Beinen erlitten. Sie kam in eine Klinik. Die 20 Jahre alte Straßenbahn-Fahrerin habe einen leichten Schock erlitten.