Bei einem Unfall am frühen Dienstagabend im Mannheimer Lindenhof sind die Insassen eines Autos verletzt worden, einer davon schwer. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte ein 85-jähriger Autofahrer in eine Tiefgarage fahren. Nachdem sich das elektrische Rolltor erst halb geöffnet hatte, geriet der Mann aus Versehen aufs Gaspedal und fuhr unter dem Rolltor hindurch in die Tiefgarage. Dort kollidierte er mit zwei geparkten Autos. Dabei wurde der Mann laut Polizei leicht, seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Sowohl das Rolltor als auch alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 50.000 Euro belaufen.