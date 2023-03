BWL, Lehramt oder doch lieber etwas Technisches? Vollzeitstudium oder ein berufsbegleitender dualer Studiengang? Hochschule oder Universität? Abiturienten stehen nach dem Schulabschluss vor wichtigen Entscheidungen. Der Studienorientierungstag im Mannheimer Schloss bot Orientierung.

Die Studierenden von heute sind die Fach- und Führungskräfte von morgen. Deshalb ist der Studienorientierungstag Rhein-Neckar auch ein Ringen um die künftigen prägenden Köpfe in der Metropolregion, sagt Denny Krupp. Der Sprecher der Mannheimer Agentur für Arbeit begründet, warum seine Einrichtung die Plattform für angehende Studierende geschaffen hat. „Es zählt zu unseren Aufgaben, jungen Menschen beim Übergang Schule und Beruf zu helfen.“

Deshalb wurde bereits vor einigen Jahren der Studienorientierungstag geschaffen. Rund 800 junge Menschen nutzten am Samstag die Gelegenheit, die 20 Hochschulen der Metropolregion Rhein-Neckar aber auch darüber hinaus genauer unter die Lupe zu nehmen. Seit 2019 finden die Besucher im Mannheimer Schloss alle Informationen unter einem Dach: Probevorlesungen, direkten Kontakt zu Studierenden und alles rund um Studienfragen, die Voraussetzungen und anschließende Berufsmöglichkeiten.

25.000 Studiengänge

Rund 25.000 Studiengänge gibt es aktuell in Deutschland. Ein Großteil davon wird an den Einrichtungen im Rhein-Neckar-Dreieck angeboten. Eine erste grobe Orientierung gab es vor den „Katakomben“, dem Seitenflügel des Schlosses an der Ostseite des Ehrenhofs. In kleiner Schrift waren hier die unterschiedlichsten Fachrichtungen aufgezählt. Hier standen auch Patrick Hörmann und Jeanette Schulz aus Heidelberg. „Wir würden für das Studium schon gerne in der Region bleiben“, sagten die angehenden Abiturienten.

In welche Richtung es gehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die angestrebten Fachrichtungen des Paares unterschieden sich: „Sie tendiert eher in den künstlerischen Bereich, vielleicht zur Kunstgeschichte“, sagte Hörmann über seine Freundin. „Für ihn kommt vielleicht Pädagogik in Frage“, ergänzte die 19-Jährige. Die gebündelte Information an einem Ort fanden beide gut. „Man bekommt hier einen guten Überblick.“

Überfüllte Hörsäle

Es gab auch einen Vorgeschmack auf das erste Semester besonders beliebter Studiengänge, wie etwa der Betriebswirtschaftslehre: Die Hörsäle waren überfüllt. Einige junge Menschen drängten sich bei geöffneten Türen noch in den Fluren, um zumindest ein bisschen von den vorgetragenen Inhalten zu erfahren, etwa zu Zugangsverfahren und Auswahlkriterien, Entscheidungshilfen bei der Studienwahl oder auch Vorlesungen aus dem Uni-Alltag.

„Wir haben mit ,Meet the Students’ auch eine Möglichkeit geschaffen, sich direkt mit Studierenden zu unterhalten“, erläuterte Projektleiter Lars Heinlein. Denn im Gespräch auf Augenhöhe werden oft andere Dinge angesprochen als von Studiengangleiter zu Schüler. Aber natürlich waren auch die vor Ort: „Für uns ist es eine Möglichkeit, den bislang noch sehr unbekannten Studiengang der Pflege bekannter zu machen“, sagte Simone Hartmann-Eisele von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. „Es ist wichtig, dass wir uns auch auf dieser Plattform präsentieren.“

Weitere Formate

Der gemeinsame Auftritt ist auch ein Zeichen dafür, dass es keine Berührungsängste zwischen Hochschulen und Universitäten der Region gibt. Aber für alle Einrichtungen ist der Infotag nicht der einzige Pfeil im Köcher. „Wir haben natürlich noch weitere Formate, bieten gezielte Informationstage zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen“, erläuterte Sina Bernwald von der Universität Mannheim. Mit dem Angebot im Schloss zwischen Aula und „Katakomben“ könne man zumindest einen kleinen Heimvorteil im Wettbewerb um angehende Studierende ausspielen, den künftigen Führungskräften, die hoffentlich über das Studium hinaus in der Metropolregion heimisch werden.