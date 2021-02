Die Stadt Mannheim will Lehrern und Erziehern sowie allen anderen Beschäftigten in Schulen und Kindertageseinrichtungen ab kommender Woche regelmäßige Corona-Tests ermöglichen. Dem hat jetzt der Hauptausschuss des Gemeinderats zugestimmt. Konkret will die Verwaltung 80.000 Antigen-Schnelltests zur Verfügung zu stellen, die rund 500.000 Euro kosten. Hinzu kommen weitere Ausgaben für Schulungen, Hygieneausstattung und Logistik. Die Tests werden laut Verwaltung mit Hilfe der Rettungsdienste an die Einrichtungen verteilt werden und sollen ab kommenden Montag zur Verfügung stehen. Ab dann sollen laut Landesregierung in Baden-Württemberg Schulen und Kitas sukzessive wieder öffnen.