Eine 73-Jährige übergab einer Frau in der Mannheimer Innenstadt 25.000 Euro, um eine vermeintliche Untersuchungshaft ihres Sohnes abzuwenden. Am Donnerstag hatte sich zunächst ein Anrufer bei ihr gemeldet und sich als Polizist ausgegeben. Wie die Polizei weiter mitteilte, kamen der Seniorin kurz vor der Übergabe weiterer 59.000 Euro Zweifel. Sie wandte sich in einem Geschäft an eine Angestellte, die die richtige Polizei verständigte. Die Frau, die das Geld abgeholt hat, wird so beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, süd-/südosteuropäisches Aussehen, dunkle Haare, Hornbrille, kein Akzent.