Ein 62-Jähriger ist am Dienstagabend auf der Friesenheimer Insel in Mannheim überfallen und verletzt worden. Der Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Fahrrad in der Inselstraße in Richtung Dammstraße unterwegs. In Höhe der Kammerschleuse schlug ihm laut Polizei ein Mann einen Gegenstand gegen den Hinterkopf. Es sollen mehrere Faustschläge ins Gesicht gefolgt sein. Der Täter flüchtete mit dem Geldbeutel seines Opfers.