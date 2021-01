Bundespolizisten haben einen 61-Jährigen am Freitagabend am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen, weil dieser in einer S-Bahn randaliert und Reisende bedroht haben soll. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann einen Unbekannten mit einem Brotmesser bedroht haben sollen. Die Polizisten fanden das Messer bei dem Verdächtigen. bei der Festnahme soll er Widerstand geleistet haben.