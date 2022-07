Ein 59-Jähriger ist wegen des dringenden Verdachts festgenommen worden, am Montagabend im Mannheimer Mühlauhafen einen versuchten Mord und eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben sowie unerlaubt Schusswaffen zu besitzen. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat das spätere Opfer den 59-jährigen Tatverdächtigen vor dessen Wohnanschrift im Bereich des Mannheimer Mühlauhafens aufgesucht. Dabei soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dann das Feuer eröffnet, und aus nächster Nähe mehrfach auf sein Opfer geschossen haben. Dieses hat den Beamten zufolge unter anderem eine Schusswunde im Bauchbereich erlitten. Der 59-Jährige sei anschließend wieder zurück in seine Wohnung gegangen, wo er wenig später durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen wurde. Sein Opfer wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert und musste sich dort einer Notoperation unterziehen. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand jedoch keine Lebensgefahr.