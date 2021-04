Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag um kurz nach 9.30 Uhr in Mannheim-Almenhof mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen.