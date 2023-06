Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marihuana, Heroin, Kokain oder Amphetamine – die Auswahl an Rauschmitteln ist groß. Und noch immer können zu viele nicht widerstehen. Den Mannheimer Drogenverein gibt es seit 50 Jahren. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert.

Fast jedes Jahrzehnt hat seine Modedrogen: Marihuana in den späten 1960ern, Heroin in den 70ern, Kokain in den 80ern sowie XTC und Amphetamine in den 90ern bis heute. Mit dem Problem, dass