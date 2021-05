Gegen einen 50-Jährigen ist Haftbefehl erlassen worden, weil er am frühen Mittwochmorgen Polizisten angegriffen haben soll. Einer von ihnen ist offenbar so sehr verletzt worden, dass er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Laut Polizei war der Mann in Mannheim-Neckarau unterwegs, als er von einer Streife gegen 5.30 Uhr kontrolliert wurde. Schnell soll klar gewesen sein, dass er unter Drogen stand. Nach seiner Festnahme habe der 50-Jährige die Beamten beleidigt, hieß es. Während des Transports zum Revier soll er versucht haben, einen Beamten mit dem Ellenbogen zu treffen. Auf der Polizeiwache trat und schlug der Mann offenbar um sich, sodass sich einer der Beamten neben Prellungen und Schürfwunden eine Platzwunde zuzog. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.