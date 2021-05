Mehrere Mädchen im Alter von 13 Jahren haben sich in einer Straßenbahn von einem 50-jährigen Mann belästigt gefühlt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr. Die Bahn war auf dem Weg von der Mannheimer Innenstadt in Richtung Käfertaler Wald. Der Mann soll wiederholt die Mädchen im hinteren Teil der Bahn angesprochen haben. Nachdem der 50-Jährige schließlich auch an der Haltestelle „Speckweg“ ausgestiegen sein und die Mädchen weiterhin belästigt haben soll, verständigten diese ihre Eltern, die wiederum die Polizei informierten. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.