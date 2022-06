Einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz hat es am Donnerstagmorgen in einem Heidelberger Kaufhaus gegeben. Eine Mitarbeiterin wählte den Notruf, nachdem mehrere Bewegungsmelder im Gebäude Alarm geschlagen hatten. Sofort umstellten Beamte das Kaufhaus. Bei der Durchsuchung der Räume fanden die Einsatzkräfte dann tatsächlich einen 39 Jahre alten Mann, der noch an Ort und Stelle festgenommen wurde. Der Mann hatte sich offenbar am Abend zuvor in dem Gebäude versteckt und sich nach Ladenschluss einschließen lassen. Die Nacht soll er dazu genutzt haben, Getränke zu konsumieren und sich neu einzukleiden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.