Gleich zwei Verkehrsunfällen hat eine 38-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag in Mannheim-Schönau verursacht. Laut Polizei fuhr sie An einer Kreuzung gerade aus und prallte frontal gegen einen Gartenzaun. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr sie einfach davon und baute umgehend den nächsten Unfall. Bei dem beschädigte die Frau einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und flüchtete dann erneut, ohne den Unfall anzuzeigen. Ein Zeuge, der den zweiten Unfall beobachtete, hatte sich allerdings das Kennzeichen gemerkt und die Polizei informiert. So konnte das Unfallauto, das größere Schäden aufwies, kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Bei der Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,5 Promille ergab. Anschließend wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.