Weil er in der Mannheimer Innenstadt einen schweren Raub begangen haben soll, ist Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen erlassen worden. Er soll dabei eine Schreckschusswaffe mit sich geführt haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Mann am 2. Februar gegen 19.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im Quadrat E 2 eine Kassiererin mit der Waffe bedroht haben. Dann sei er mit 530 Euro Bargeld geflohen. Jetzt am Samstag soll er aus einem im Quadrat K 3 abgestellten Anhänger eines Dachdeckerbetriebs Buntmetall gestohlen haben. Dank eines Zeugenhinweises konnte der 35-Jährige noch am Tatort festgenommen werden.