Am Donnerstag gegen 16 Uhr ist ein 33-jähriger Mann an der Haltestelle Martinskirche in Mannheim-Rheinau bestohlen und geschlagen worden. Laut Polizei sprachen drei Männer den 33-Jährigen zunächst an. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf einer aus dem Trio seinem Gegenüber dessen Kette vom Hals riss. Als das Opfer die Täter aufforderte, die Kette zurückzugeben, schlug ihm einer von ihnen mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernten sich drei Unbekannten vom Tatort, eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.