Am frühen Freitagmorgen hat sich in der Mannheimer Innenstadt ein 31-jähriger Mann den Maßnahmen von Polizeibeamten widersetzt und wurde handgreiflich. Laut Polizei fiel der Mann einer Polizeistreife gegen 2 Uhr auf und sollte kontrolliert werden. Dabei versuchte er, sich einer kleinen Menge Marihuana zu entledigen. Als er zur Feststellung seiner Identität zum Polizeirevier gebracht werden sollte, beleidigte er zunächst die Beamten mit unflätigen Begriffen der Gossensprache. Nachdem er mit dem Streifenfahrzeug zur Dienststelle gebracht worden war, versetzte er beim Aussteigen einem Polizisten einen Stoß mit dem Kopf und trat gezielt gegen die Beamten. Er konnte überwältigt und in einer Arrestzelle untergebracht werden. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes, Beleidigung, Widerstands gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriffs ermittelt. Er wurde, nachdem er sich beruhigt hatte, wieder auf freien Fuß entlassen.