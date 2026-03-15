Ein Mann hat am frühen Samstagmorgen in Mannheim für einen Polizeieinsatz vor einer Gaststätte gesorgt. Nach Angaben der Polizei geriet der 30-Jährige gegen 3 Uhr zunächst in einen Streit mit dem Personal. Wenig später, kurz vor 4 Uhr, soll er vor der Gaststätte randaliert haben. Trotz eines zuvor ausgesprochenen Platzverweises blieb er uneinsichtig. Die Beamten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam und brachten ihn auf das Polizeirevier Neckarstadt. Gegen 6 Uhr durfte der Mann wieder nach Hause. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen und die Kosten für den Gewahrsam tragen. rhp