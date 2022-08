Ausgelassen und in schrillen, bunten Outfits demonstrierte am Samstag in Mannheim die LGBTIQ-Szene für ihre Rechte – die Buchstaben stehen dabei für lesbisch, schwul (gay), bisexuell, trans, inter und queer. Unter dem Motto „Free Ukraine“ solidarisierten sich rund 3000 Teilnehmer am Christopher Street Day (CSD) Rhein-Neckar aber auch mit Lesben, Schwulen oder Transsexuellen im Osten Europas. Rund 30.000 Menschen verfolgten das Spektakel, das laut Polizei „ohne Probleme“ über die Bühne ging. „Wir haben rechtlich in den vergangenen Jahren schon viel erreicht“, sagte Mannheims Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne) in seinem Grußwort zum CSD, „aber wir haben noch lange keine gesellschaftliche Akzeptanz.“

