Zwei Stunden lang hat ein 29-Jähriger bewusstlos auf dem Gehweg gelegen – sein Geldbeutel leergeräumt neben ihm. Was genau geschehen ist, weiß die Polizei nicht. Der Mann war am Freitag kurz vor 7 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als er in der Neckarstadt-West abbiegt. Etwa 20 Meter weiter verspürt der Mann laut Polizei plötzlich einen Schmerz im Nacken, verliert das Bewusstsein und bleibt bäuchlings auf dem Gehweg liegen. Als er zu sich kommt, zeigt seine Uhr 8.45 Uhr. Mehr als 100 Euro Bargeld und seine EC-Karte waren weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Aufklärung dringend Zeugen. Ob der 29-Jährige niedergeschlagen oder auf andere Art und Weise zu Boden gebracht wurde, ist derzeit Ermittlungssache.