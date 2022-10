Die 29-jährige Beifahrerin eines Mercedes, die nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn in Lebensgefahr schwebte, ist am Montag verstorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Verkehrsdienst Mannheim habe die Unfallermittlungen übernommen und suche weiter nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfall und den flüchtigen Verursacher geben können. Es soll sich hierbei um einen weißen Kastenwagen/Sprinter gehandelt haben, welcher den auf der mittleren Spur fahrenden Mercedes in Fahrtrichtung Heilbronn derartig geschnitten haben soll, dass dieser zum Ausweichen gezwungen wurde.

In der Folge kollidierte der Mercedes laut Polizeibericht mit der Betonleitwand, wodurch der Reifen platze. Danach stieß das Auto mit der rechten Schutzplanke zusammen, schleuderte erneut gegen die Betonleitwand und blieb schließlich auf der linken Fahrspur stehen. Ein herannahender BMW-Fahrer erkannte den verunfallten Mercedes zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 29-jährige Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der 18-jährige BMW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimm die Polizei unter Telefon 0621 47093-0 entgegen.