Eine 27-jährige Frau ist am späten Donnerstagabend während eines Spaziergangs in der August-Kuhn-Straße in der Mannheimer Neckarstadt von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Laut Polizei hielt die Frau sich gegen 22 Uhr gemeinsam mit einer Freundin nahe des Parkplatzes der GBG-Halle auf, als sich der Täter unbemerkt von hinten näherte und mit beiden Händen an ihr Gesäß fasste. Die 27-Jährige reagierte sofort und schrie den Mann an, der umgehend die Flucht antrat. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, große Augen; er trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 an die Ermittler zu wenden.