Ein Fußgänger hat laut Polizei in der Neckarstadt-West mutwillig mindestens ein Auto beschädigt, nachdem er dieses zuvor an der Weiterfahrt hinderte. Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag war demzufolge ein Autofahrer auf der Mittelstraße in Richtung Lupinenstraße unterwegs, als der 27-jährige Fußgänger auf der Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes unvermittelt die Fahrbahn betrat. Nachdem der Autofahrer deshalb abbremsen und anhalten musste, habe der 27-Jährige grundlos und schreiend auf die Motorhaube des Autos eingeschlagen. Anschließend lief er in Richtung Humboldtstraße, wo die Polizei ihn kontrollieren konnte. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilen die Beamten mit. Ob der 27-Jährige auch weitere Fahrzeuge beschädigte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise unter Telefon 0621 3301-0.