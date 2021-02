In der Nacht auf Dienstag haben Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau bei der Kontrolle eines 25-jährigen Opel-Fahrers in der Speyerer Straße Hinweise auf dessen Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein Urintest bestätigte laut Polizei den Verdacht und reagierte positiv auf Marihuana. Der 25-Jährige wurde daraufhin aggressiv und fing an, die Beamten zu beleidigen. Er wurde mit aufs Revier genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die ihm wieder ausgehändigt werden sollten, wenn er wieder fahrtüchtig ist. Danach durfte der Mann gehen. Aber schon kurz darauf wurde der 25-Jährige von einem Beamten dabei beobachtet, wie er erneut mit einem Auto unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei welcher der Mann unter anderem eine rote Ampel überfuhr, wurde er von Beamten gestoppt.