Ein 24-Jähriger, der am Donnerstag gegen 4 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zu Fuß auf dem Weg nach Hause war, ist laut Polizei im Bereich der Quadrate S4 Opfer eines Überfalls geworden. Als er an einer Gruppe mit fünf jungen Männern vorbeikam, hätten zwei von ihnen den 24-Jährigen gefragt, ob er Drogen für sie habe. Als er dies verneinte, zogen den Beamten zufolge zwei Männer ein Messer und forderten ihr Opfer auf, ihnen alles zu geben, was er dabei hat. Der 24-Jährige versuchte zunächst, zu flüchten. Die zwei Unbekannten brachten ihn jedoch zu Boden und raubten ihm mehrere Hundert Euro sowie den Ehering. Der 24-Jährige wurde laut Polizeibericht leicht verletzt. Beschrieben werden die Täter wie folgt: Alle hatten etwa die gleiche Statur und waren zirka 1,80 Meter groß und dünn. Sie sollen im Alter von 20 bis 30 Jahren gewesen sein, mit hell bis dunkelbrauner Hautfarbe. Hinweise unter Telefon 0621 1744444.