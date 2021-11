Mit einem Messer ins Bein gestochen hat am Sonntagabend ein Unbekannter einem 24-Jährigen im Quadrat I6 in Mannheim. Kaut Polizei war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, nachdem das Opfer von dem Täter attackiert worden war. Dabei brachte der Unbekannte dem 24-Jährigen schließlich die Stichverletzung bei und flüchtete dann. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, wird derzeit ermittelt. Nach einer ersten Behandlung durch Rettungssanitäter vor Ort wurde der leicht verletzte 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter entkam unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/12580 an die Ermittler zu wenden.