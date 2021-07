Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen in der Heidelberger Altstadt von zwei unbekannten Tätern mit Messerstichen verletzt worden. Laut Polizei befand sich der junge Mann um kurz nach Mitternacht zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten in der Unteren Straße. Als beide vor einem Lokal standen, kam es unvermittelt zu einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Männern. Im weiteren des Streits stach dann einer der Unbekannten auf den 23-Jährigen ein. Dieser erlitt zwei lange und tiefe Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Ihr Opfer wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.