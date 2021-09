Eine 23 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf Freitag von einem unbekannten Mann nahe des Schlossparks mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei ging die junge Frau gegen 23.15 Uhr zu Fuß unter der Konrad-Adenauer-Brücke entlang, als sie bemerkte, dass ihr eine männliche Person folgt. Als sie die Unterführung durchgequert hatte, holte ihr Verfolger schnellen Schrittes auf und stellte sich vor die junge Frau, wobei er ein Messer in der Hand hielt. Die überraschte 23-Jährige ergriff daraufhin sofort die Flucht. Der Unbekannte verfolgte sie nicht, sondern flüchtete in Richtung Rheinvorlandstraße. Das Motiv für die Tat ist unklar. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ende 20, Anfang 30, zirka 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle schwarze Haare, trug vermutlich einen Bart, bekleidet mit einem weißen Oberteil. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.