Wegen Totschlags muss sich ein 30-jähriger Mann vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Er soll im August 2019 seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben. Anschließend habe er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen und war aus dem fünften Stock auf die Straße gesprungen. Er überlebte schwer verletzt.

„Warum sollte ich lügen?“ Sein Leben sei ohnehin ruiniert, sagte der 30-Jährige, der am Freitag in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben wurde. Auch ein Pflegebett stand vor Gericht für ihn bereit. Er habe keinerlei Erinnerung an die Tat, sagte er und ergänzte: „Ich weiß, der Sachverständige sieht das anders.“ Auch Gespräche mit Gefängnispsychologen hätten ihm nicht geholfen. „Ich bin erst im Oktober im Krankenhaus wieder zu mir gekommen“, sagte er – also rund zwei Monate nach der Tat. Zuvor habe er unter dem Einfluss starker Schmerzmittel gestanden.

Opfer starb an Blutverlust

Nach Ansicht von Oberstaatsanwalt Peter Lintz hat der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin am 15. August 2019 in die frühere gemeinsame Wohnung beordert, damit sie ihre letzten Habseligkeiten abholen konnte. „Sie traf um 21.48 Uhr ein.“ Der Mann habe ihr unter Einfluss von Alkohol und Drogen die Tür geöffnet. Gegen 22.10 Uhr habe er sie auf das Bett geworfen und sich auf den Oberkörper der 22-jährigen Studentin gesetzt. Anschließend habe er 22 Mal in ihren Oberkörper und Hals gestochen. Die Frau starb an den Folgen des Blutverlusts. Der Mann habe danach vergeblich versucht, sich mit Messer und Rasierklingen das Leben zu nehmen. Am Tag darauf hatte die Polizei, die von einer Freundin der Getöteten benachrichtigt worden war, an der Haustür des Mannes geklingelt. Daraufhin war er vom Balkon gesprungen.

Mit gefasster Stimme und wohlüberlegten Worten schilderte der Mann vor dem Landgericht seinen Lebenslauf, der ihn vom schwäbischen Herrenberg über den Schwarzwald nach Mannheim führte. Sein älterer Bruder habe einen griechischen Vater, seine beiden jüngeren Schwestern einen Vater aus Algerien, seinen eigenen Vater habe er nie richtig kennengelernt. Der Stiefvater, ein Orientierungspunkt, sei zu einer Haftstrafe wegen Drogenhandels verurteilt worden. „Meine Mutter war mit der Erziehung von vier Kindern überfordert und mir selbst hat die Bezugsperson gefehlt. Es ging langsam bergab mit mir“, beschrieb er seinen Lebensweg. Nur wenig später sei er auch in Kontakt zu Drogen gekommen, sinnierte er beinahe melancholisch und strich sich dabei über den modisch gestutzten Bart. Marihuana sei das gewesen. Und im Laufe der Zeit habe er auch einige Partydrogen genommen. Mit Kokain sei er aber erst während seiner Zeit in Mannheim in Kontakt gekommen. Das dafür sehr ausführlich.

Er rief Leute an, die brachten ihm Geld

Woher das Geld dafür kam, blieb bislang unbeantwortet. Er habe eben Leute angerufen, die ihm Geld gebracht haben. Dafür, dass er am Tattag selbst in Bars Alkohol und Kokain für 400 Euro konsumiert hatte, genügte seine Erinnerung. Und auch, dass die Beziehung zwar zu Beginn funktioniert habe, aber dann immer mehr in Streit und auch Gewalttätigkeiten abgeglitten sei, wusste er noch. Dabei habe es zwar Anzeigen der Frau wegen häuslicher Gewalt gegen ihn gegeben, geschlagen habe er sie aber „nur“ einmal. Ansonsten sei jeweils sie auf ihn losgegangen. Er habe sie dann fest an den Oberarmen angefasst, um sie zu beruhigen. So sei es auch zu den Hämatomen bei der Frau gekommen, sagte der Angeklagte. „Es war eine toxische Beziehung“, bei der beide Seiten nicht mit-, aber auch nicht ohne einander konnten. „Nachdem ich sie endgültig rausgeworfen hatte, habe ich völlig den Faden verloren“, sagte er. So sei es zu dem Mix aus Drogen und Alkohol gekommen, die er konsumiert hatte, als ihn die Frau ein letztes Mal besuchte. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt, ein Urteil ist für Ende November geplant.