Ein 22-Jähriger steht im dringenden Verdacht, dass er am Mittwoch in den Mannheimer S-Quadraten Betäubungsmittel verkaufen wollte. Polizisten überraschten ihn offenbar bei seinen Geschäften. Als der junge Mann den Streifenwagen sah, ergriffen alle Beteiligten die Flucht. Die Beamten verfolgten ihn durch die Breite Straße und konnten ihn schließlich überwältigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten der weiteren Mitteilung zufolge Marihuana mit einem Gesamtgewicht von 15,5 Gramm. Der staatenlose Mann ohne festen Wohnsitz wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.